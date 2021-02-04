Samsung Galaxy A51 получил стабильную версию Android 11

Компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной надстройки One UI 3.0 на базе ОС Android 11 для одного из самых популярных смартфонов в мире Galaxy A51. Что любопытно, первыми апдейт смогли оценить российские владельцы смартфона. Прошивка A515FXXU4DUB1 привносит не только стандартные нововведения Android 11 и One UI 3.0, но и февральский патч безопасности Android.

Напомним, что представленный в апреле прошлого года Galaxy A51 получил чипсет Exynos 980, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, базовую версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основную квадрокамеру с модулями 48, 12, 5 и 5 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 32 Мп.