Samsung Galaxy A51 получит макрокамеру

Прошлогодние устройства Galaxy A-серии с четырьмя камерами имели стандартную модель, сверхширокую камеру, телеобъектив и датчик глубины, на этот раз Samsung собирается немного изменить ситуацию. По слухам, Galaxy A51 заменит телеобъектив на 5-мегапиксельную макро-камеру. Согласно внутреннему источнику, компания оснастила Galaxy A51 48-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокой камерой и 5-мегапиксельной макросъемкой. Все это имеет смысл, так как Galaxy A51 является одним из наиболее доступных в линейке, поэтому оснащение его более дешевым макрообъективом вполне вероятно.