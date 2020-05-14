Samsung Galaxy A51 стал лидером продаж в начале 2020 года

Компания Strategy Analytics опубликовала список самых популярных смартфонов на Android по итогам первого квартала 2020 года. Итак, лидером довольно предсказуемо стал Samsung Galaxy A51, который разошелся в количестве 6 миллионов экземпляров. Это 2,3% от всего рынка. Второе место занял бюджетник Xiaomi Redmi 8 с долей в 1,9%, а третье – флагман Samsung Galaxy S20+ с 1,7 %. Также в шестерку вошли Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy A20s.

Напомним, что Samsung Galaxy A51 оснащается фирменным процессором Exynos 9611, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 точек и подэкранным дактилоскопом, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, 5 Мп датчиком глубины сцены и 5 Мп макрокамерой, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 15 Вт и предустановленной ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A51
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