Samsung Galaxy A51 выглядит великолепно

Буквально недавно мы говорили о том, что компания Samsung планирует уже совсем скоро показать новые смартфоны из линейки Galaxy A. Даже точная дата есть — уже 12 декабря состоится официальная презентация устройства нового поколения. А пока что нам вновь инсайдеры показывают слитые официальные изображения смартфона Samsung Galaxy A51, который должны показать в том числе. Можно с уверенностью заявить, что новинка будет выглядеть достаточно привлекательно, ведь вырез в дисплее смотрится круто и необычно, плюс рамки у дисплея действительно тонкие. Это отличная возможность получить крутой смартфон за вполне разумные деньги и пользоваться им без каких-либо ограничений в плане мощности. Ждем официального анонса продукта.