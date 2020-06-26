Samsung Galaxy A51s 5G засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне Samsung с кодовым наименованием SM-A516V. Скорее всего, речь идет о Galaxy A51s 5G, который сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Бенчмарк подтверждает наличие восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и модемом X52 5G, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10 (очевидно, с фирменной оболочкой One UI 2.0). Ранее Galaxy A51s 5G был замечен на сайтах регуляторов Wi-Fi Alliance и NFC Forum, которые подтвердили поддержку Wi-Fi 802.11ac в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также технологии NFC для бесконтактных платежей.