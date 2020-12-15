Samsung Galaxy A52 4G получит SoC Snapdragon 720G

Смартфон Samsung Galaxy A52 (модельный номер SM-A525F) засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики. Аппарат оснащается восьмиядерной платформой Snapdragon 720G, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. Судя по всему, речь идет о 4G-версии устройства, а модель с поддержкой сетей 5G (SM-A526B) будет основана на процессоре Snapdragon 750G. Предполагается, что Galaxy A52 4G получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, квадрокамеру в прямоугольном блоке и врезанную в экран одинарную фронтальную камеру.