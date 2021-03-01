Samsung Galaxy A52 4G получит яркий дисплей

Авторитетный инсайдер Роландт Квандт поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A52, который придет на смену мировому бестселлеру Galaxy A51. Итак, аппарат получит тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, объективом с углом обзора 81° и оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп с углом обзора 123°, макро-модуль на 5 Мп с углом обзора 78° и датчиком глубины на 5 Мп с углом обзора 85°.

При этом в России выйдет модель Samsung Galaxy A52 4G, а в Европе – Galaxy A52 5G. Первая получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, а у второй – 120 Гц. Обе панели имеют максимальную яркость 800 кд/м2.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A52 4G
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