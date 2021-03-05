Samsung Galaxy A52 5G полностью рассекречен

Один из магазинов в Саудовской Аравии опубликовал характеристики еще не представленного смартфона Samsung Galaxy A52 5G, назвал его цену и дату начала розничных продаж. Итак, аппарат появится в продаже уже 7 марта по цене в 440 долларов.

Итак, аппарат оснащен 6,5-дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины), поддержкой сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 50 и NFC, быстрой зарядки на 25 Вт и предустановленной ОС Android 11.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A52 5G
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