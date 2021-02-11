Samsung Galaxy A52 5G получит 120 Гц-экран

Профильное издание SamMobile поделилось подробностями о смартфонах Galaxy A52 и Galaxy A72, которые еще не были представлены официально. Обе модели получат восьмиядерную платформу Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618 и модемом Snapdragon X15 LTE. Galaxy A52 прочат 6,5-, а Galaxy A72 – 6,7-дюймовый дисплей с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+. При этом модель Galaxy A52 (5G) сможет похвастаться экраном с частотой обновления 120 Гц и восьмиядерным чипсетом Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения.

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