Samsung Galaxy A52 5G получит защиту от воды

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Galaxy A52 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Это значит, что смартфон может выдержать недолгое (до получаса) погружение в воду на глубину до 1 м.

Предыдущие слухи прочили устройству экран с частотой обновления 120 Гц и восьмиядерный чипсет Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения. Ориентировочная цена Galaxy A52 5G в Европе составляет 450 евро, а вот версия без поддержки мобильных сетей пятого поколения и 90-Гц дисплеем окажется на 50 евро дешевле.