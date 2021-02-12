Samsung Galaxy A52 5G получит защиту от воды

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Galaxy A52 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит защиту от воды и пыли по стандарту IP67. Это значит, что смартфон может выдержать недолгое (до получаса) погружение в воду на глубину до 1 м.

Предыдущие слухи прочили устройству экран с частотой обновления 120 Гц и восьмиядерный чипсет Snapdragon 750G с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения. Ориентировочная цена Galaxy A52 5G в Европе составляет 450 евро, а вот версия без поддержки мобильных сетей пятого поколения и 90-Гц дисплеем окажется на 50 евро дешевле.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A52 5G
Обзоры:
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Новости:
Samsung Galaxy S20 FE готовится к запуску в свет

В прошлом году Samsung выпустила Galaxy S20 FE и вернула к флагманской серии. В то время в отчетах говори...
Honor V40 получит технологию GPU Turbo X

Запуск Honor V40 не за горами — хотя устройство должно было появиться 18 января 2021 года, его запуск был...
Motorola Edge S засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Motorola Edge S, который еще...
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
G.Skill представила систему жидкостного ...
G.Skill представила систему жидкостного На рынке систем жидкостного охлаждения появился еще один производитель. G.Skill представила свой новый пр...
Crash Bandicoot 4: It's About Time появи...
Crash Bandicoot 4: It's About Time появиCrash Bandicoot 4: It's About Time был выпущен в октябре 2020 года для приставки PS4 и Xbox One, так же б...
Samsung Galaxy A52 5G получит пастельные...
Samsung Galaxy A52 5G получит пастельныеАвторитетный информатор Эван Бласс поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A52 5G,...
Во что поиграть на PlayStation 5? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 5? Топ 5 До выхода PlayStation 5 остаются считанные дни, а значит самое время поднять вопрос о том во что в ней мо...
ZTE Axon 20 5G появился в мировой продаж...
ZTE Axon 20 5G появился в мировой продажКомпания ZTE дала старт мировым продажам смартфона Axon 20 5G с подэкранной камерой, который вышел в Кита...
Apple работает над складным смартфоном...
Apple работает над складным смартфономНа текущий момент практически все крупные производители смарфтонов показали свои модели складных устройст...
Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT Taic...
Видеокарта ASRock Radeon RX 6800 XT TaicASRock представила видеокарту Radeon RX 6800 XT Taichi X 16G OC. Видеокарта построена на архитектуре AMD ...
У новых MacBook есть масса проблем...
У новых MacBook есть масса проблемУчитывая все новости о M1 Mac mini и MacBook, можно подумать, что эти продукты идеальны — невероятная про...
Samsung Galaxy A02 получит процессор Med...
Samsung Galaxy A02 получит процессор MedКомпания Samsung незаметно анонсировала свой первый смартфон начального уровня 2021 года — Galaxy A02. Те...
Biostar анонсировала портативные SSD-нак...
Biostar анонсировала портативные SSD-накBiostar анонсировала новую серию портативных SSD-накопителей P500. Серия использует высокоскоростной инте...
Флагман Sony Xperia 1 II подешевел на 15...
Флагман Sony Xperia 1 II подешевел на 15Недавно мы писали о том, что флагманский Sony Xperia 1 II подешевел в Великобритании на 300 фунтов стерли...
Мануальный объектив Primoplan 75 f1.9 II...
Мануальный объектив Primoplan 75 f1.9 IIКомпания OPC Optics (владеет маркой Meyer Optik Görlitz) представили полнокадровый объектив Primoplan 75 ...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)Тесты кастомного водяного охлаждения Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA)
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor