Samsung Galaxy A52 будет стоить 270 евро

Один из кенийских магазинов раскрыл стоимость смартфона Samsung Galaxy A52 5G, который еще не был представлен официально. Если информация верна, он будет стоить 270 евро. Цена Galaxy A52 5G, как предполагается, составит от 365 до 450 евро.

По слухам, Galaxy A52 5G получит платформу Qualcomm Snapdragon 750G, а Galaxy A52 – Snapdragon 720G. Первый будет оснащен основной квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, а второй – модулем на 48 Мп в Galaxy A52. Обе смартфона получат 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей, батарею ёмкостью 4500 мАч, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт и предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.0.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A52
Обзоры:
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
Meizu 18 и 18 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Meizu поделилась первыми официальными изображениями флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 P...
Слайдер Samsung Galaxy A82 получит SoC Snapdragon 855+

В сети появились новые подробности о потенциально одном из самых необычных смартфонов этого года – Samsun...
Samsung Galaxy M42 получит поддержку 5G

В базе данных ведомства Wi-Fi Alliance засветился смартфон Samsung с модельным наименованием SM-M426B. ...
Обзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушникиОбзор HIPER LUCKY ZTX5 и HIPER LUCKY ZTX4. Детские беспроводные наушники
Лучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FEЛучшие генераторы. Hyundai HHY 10000FE
Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple WatchОбзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch
Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложениемОбзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L форматеОбзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный блок питания в SFX-L формате
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с...
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук сСразу несколько ключевых производителей ноутбуков в последние 1-2 года выпустили модели с дополнительными...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч пре...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч преКомпания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M62 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч будет представ...
Transcend MTE240S представлен емкостью 5...
Transcend MTE240S представлен емкостью 5Transcend анонсировала твердотельный накопитель MTE240S. Он представлен в форм-факторе M.2-2280. Накопите...
Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фот...
Разобранный Xiaomi Mi 11 показали на фотФлагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был представлен всего пару дней назад, а в сети уже появились фотографи...
Стильный ноутбук ASUS Adolbook 13 2021 п...
Стильный ноутбук ASUS Adolbook 13 2021 пКомпания ASUS представила в Китае новый стильный ноутбук Adolbook 13 2021. С точки зрения внешнего дизайн...
OPPO Find X3 Pro уже доступен для предз...
OPPO Find X3 Pro уже доступен для предзOppo Find X3 Pro — флагманский смартфон премиум-класса, оснащенный 6,7-дюймовым 10-битным изогнутым диспл...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1Современные материнские платы, например, GIGABYTE Z490 VISION G, и ноутбуки получили скоростной интерфейс...
TCL будет использует Google TV для будущ...
TCL будет использует Google TV для будущTCL, одна из крупнейших компаний на рынке смарт-телевизоров , объявила на выставке CES 2021, что в этом г...
ZTE Blade X1 получил аккумулятор на 4000...
ZTE Blade X1 получил аккумулятор на 4000Компания ZTE пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Blade X1, которая может похвастаться подд...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвин...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвинАвторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях топового смартфона S...
Samsung Galaxy A52 будет стоить 270 евро...
Samsung Galaxy A52 будет стоить 270 евроОдин из кенийских магазинов раскрыл стоимость смартфона Samsung Galaxy A52 5G, который еще не был предста...
Ноутбук Dell G15 получит 360-Гц дисплей ...
Ноутбук Dell G15 получит 360-Гц дисплей Сетевые источники поделились подробностями о еще не представленном официально ноутбуке Dell G15, который ...
Обзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегментаОбзор Ippon Smart Winner II 2000. ИБП для корпоративного сегмента
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor