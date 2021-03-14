Samsung Galaxy A52 будет стоить 270 евро...

Один из кенийских магазинов раскрыл стоимость смартфона Samsung Galaxy A52 5G, который еще не был представлен официально. Если информация верна, он будет стоить 270 евро. Цена Galaxy A52 5G, как предполагается, составит от 365 до 450 евро.

По слухам, Galaxy A52 5G получит платформу Qualcomm Snapdragon 750G, а Galaxy A52 – Snapdragon 720G. Первый будет оснащен основной квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, а второй – модулем на 48 Мп в Galaxy A52. Обе смартфона получат 6,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей, батарею ёмкостью 4500 мАч, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт и предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.0.