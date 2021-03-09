Samsung Galaxy A52 и A72 готовится к релизу в марте

В ближайшее время Samsung планирует выпустить смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 — в сеть просочились данные и даже изображения о том, что мероприятие Unpacked компании может состояться уже 17 марта, а именно на нем производитель планировал показать устройства нового поколения. Но, что самое удивительное, еще до официального анонса производитель выставил смартфоны для предварительного заказа в нескольких странах, огласив цены. Смартфон Samsung Galaxy A52 будет представлен в двух вариантах — 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти или 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ пространства для хранения контента. Младшая версия стоит 347 долларов, старшая — 374 доллара. У Samsung Galaxy A72 абсолютно такой же набор характеристик, только стоимость составляет уже 416 и 444 доллара соответственно.