Samsung Galaxy A52 оценен в 27 тысяч рублей

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделями Galaxy A52 и Galaxy A52 5G, но последняя в России не выйдет. Итак, Galaxy A52 оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, батареей на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон уже доступен для покупки по цене в 27 и 33 тысячи рублей.