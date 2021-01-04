Samsung Galaxy A52 показали на новых рендерах

Профильный ресурс Slashleaks поделился рендерами смартфона Samsung Galaxy A52, который на этот раз был заключен в прозрачный силиконовый чехол. Отметим крупный прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, врезанную в экран одинарную селфи-камеру и тонкие рамки вокруг дисплея. Предполагается, что аппарат получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, пластиковый корпус, 3,5-дюймовый разъём для наушников, размеры 159,9:75,1:8,4 мм и симметричный разъем USB-C. Одна из версий смартфона получит платформу Snapdragon 750G и поддержку мобильных сетей пятого пятого поколения, а другую оснастят чипсетом Snapdragon 720G. Анонс Samsung Galaxy A52 должен состояться в ближайшие недели.