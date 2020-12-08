Samsung Galaxy A52 показали на рендерах

Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился первыми качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy A52, который еще не был представлен официально. Судя по всему, аппарат будет слабо отличаться в плане дизайна от своего предшественника Galaxy A51. Если верить источнику, смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, пластиковый корпус, основную камеру с четырьмя модулями, 3,5-мм разъём для наушников, а также размеры 159,9:75,1:8,4 мм.

Ранее аппарат засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие платформы Snapdragon 750G с тактовой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 619, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также модемом 5G Snapdragon X52, 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 11.