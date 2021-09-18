Samsung Galaxy A52s получил поддержку Wi-Fi 6

Сегодня неожиданно стала известна одна весьма любопытная подробность о смартфоне Samsung Galaxy A52s, который был представлен еще месяц назад. Оказалось, что новинка получила поддержку стандарта Wi-Fi 6. Во время презентации корейский производитель не рассказал о такой особенности, а зря, ведь ранее поддержкой Wi-Fi 6 могли похвастаться только флагманские смартфоны Samsung.

Напомним, что оцененная в 550 долларов новинка также характеризуется восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, защиту от воды в соответствии со степенью IP67, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, модулем NFC и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой OneUI 3.1.