Samsung Galaxy A53 получит две версии чипсета

Всем известно что Samsung всегда выпускает две отдельные версии своих флагманских смартфонов, причем некоторые рынки получают чипсет Snapdragon, а другие предпочитают Exynos. Теперь похоже, что Samsung хочет применить ту же стратегию для одного из своих бестселлеров среднего класса. Предполагается что предстоящий Samsung Galaxy A53 будет предлагаться в двух версиях с двумя разными чипсетами, как и флагманская серия S.

В отчете сказано, что это связано с наличием итераций 4G и 5G у A53 - по-видимому, будет только A53 5G. В США, смартфон может появиться с новым процессором Exynos возможно с новым Exynos 1200 под номером модели SM-A536U. Также будет версия SM-A536B для Европы и SM-A536E для Ближнего Востока, Северной Африки и ряда азиатских рынков, включая Индию. Эти модели могут иметь разные наборы микросхем. Предполагается, что это может быть связано с нескончаемым кризисом чипов. Ожидается, что Galaxy A53 станет официальным в марте, возможно, вместе с Galaxy A33 и A73.
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