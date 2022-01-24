Samsung Galaxy A53 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A53, который еще не был представлен официально. Аппарат показал результат в 743 балла в однопоточном и 1900 баллов в многопоточном испытаниях. Бенчмарк подтвердил использование фирменной платформы Exynos 1200 с графическим адаптером Mali-G68.

Ранее смартфону приписывали наличие комплектного адаптера питания мощностью 15 Вт, AMOLED-экрана с частотой обновления обновления 120 Гц, разрешением Full HD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, 6 ГБ оперативной памяти, ОС Android 12 «из коробки» и тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.