Samsung Galaxy A53 выйдет в четырех цветах

Последние новости о смартфоне Samsung Galaxy A53, сообщают что он будет доступен в четырех цветах: голубой, сиреневый, белый и черный цвет, смартфон выйдет в продажу в первом квартале 2022 года.

По слухам, новый Samsung Galaxy A53 будет оснащен той же 64-мегапиксельной основной камерой, что и в Samsung Galaxy A52. Пока нет подробностей о том, с какими еще обновлениями новый Galaxy A53 будет поставляться по сравнению с Galaxy A52. Напоминаем, что Galaxy A52 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD + 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 750G и предлагает на выбор 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенного хранилища.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A53
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