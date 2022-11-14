Samsung Galaxy A54 5G получит фирменный процессор

В базе Bluetooth SIG обнаружилось упоминание двух однокристальных систем компании Samsung, которые еще не были представлены официально. Это чипсеты Exynos 1380 и Exynos 1330. Предполагается, что первая придет на смену модели Exynos 1280, на которой построен смартфон Galaxy A53. Вероятно, Samsung Galaxy A54 5G, выход которого ожидается в начале следующего года, получит как раз новый процессор.

По предварительным данным, Galaxy A54 5G также сможет похвастаться основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.