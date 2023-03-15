Samsung Galaxy A54 представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A54, который оценен в 490 и 540 евро за версии с 6/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. Итак, новинку оснастили фирменной 5-нм платформой Samsung Exynos 1380, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, корпусом с размерами 158,2:76,7:8,2 мм, массой 202 г, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп и 5 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, подэкранным дактилоскопическим сенсором и предустановленной оболочкой One UI 5.1 на основе операционной системы Android 13.

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