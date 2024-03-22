Samsung Galaxy A55 получил Seamless Update

Сегодня появилась официальная информация о том, что Samsung наконец-то реализует знаменитую функцию Seamless Update от Google для своих смартфонов, и первым гаджетом, который получил эту функцию, оказался недавно выпущенный Galaxy A55, что странно, учитывая, что все флагманы Samsung по-прежнему не получили поддержку этой функции. С функцией Seamless Update, доступной на Galaxy A55, пользователи видят две панели — одна сообщает о том, как выполняется загрузка и установка обновления, а другая уведомляет о проверке апдейтов. Это значит, что вам не нужно будет проходить утомительный процесс установки обновления — всё происходит в фоне без участия пользователя.

Стоит отметить, что функция Seamless Updates была впервые представлена в 2016 году — эта технология отличается от традиционного метода обновления, при котором вам приходится перезапускать устройство после завершения обновления. Эта функция позволяет устройству загружать и устанавливать программное обеспечение в фоновом режиме, что стало возможным благодаря вторичному разделу системы на несколько подразделов. Странно, что Samsung решила реализовать эту функцию только сейчас, спустя почти десять лет с момента запуска технологии на рынок, но стоит отметить, что конкуренты в этом вопросе тоже не сильно продвинулись. У большинства крупных игроков на рынке нет технологии таких апдейтов, так как внедрять их достаточно тяжело и нужно многое в системе переделать. Этим никто не хочет заниматься.
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