Samsung Galaxy A55 получил Seamless Update

Стоит отметить, что функция Seamless Updates была впервые представлена в 2016 году — эта технология отличается от традиционного метода обновления, при котором вам приходится перезапускать устройство после завершения обновления. Эта функция позволяет устройству загружать и устанавливать программное обеспечение в фоновом режиме, что стало возможным благодаря вторичному разделу системы на несколько подразделов. Странно, что Samsung решила реализовать эту функцию только сейчас, спустя почти десять лет с момента запуска технологии на рынок, но стоит отметить, что конкуренты в этом вопросе тоже не сильно продвинулись. У большинства крупных игроков на рынке нет технологии таких апдейтов, так как внедрять их достаточно тяжело и нужно многое в системе переделать. Этим никто не хочет заниматься.