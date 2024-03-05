Samsung Galaxy A55 слили до официального анонса

Если верить официальной информации, новые смартфоны Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35 будут представлены 11 марта, однако бельгийский оператор мобильной связи, который попутно продаёт смартфоны, разместил информацию про Galaxy A55 на своём сайте с полным списком характеристик и несколькими официальными изображениями до официального мероприятия. Соответственно, теперь мы знаем, как новый смартфон будет выглядеть и какие у него будут преимущества в сравнении с конкурентами ещё до того, как компания представит это устройство перед аудиторией. Впрочем, на самом деле большого сюрприза в этом нет, потому что большинство характеристик смартфона уже были известны благодаря многочисленным сливам — гаджет хотя не самый интересный, но информации о нём в сети предостаточно.

Теперь же стало официально известно, что устройство работает на процессоре Exynos 1480 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти памяти, хотя ранее инсайдеры уверенно сообщали, что объём памяти смартфона можно будет увеличить до 12 ГБ (то есть будет доступная версия на 6 ГБ и более продвинутая на 12 ГБ). Конечно, встроенную память можно расширить с помощью карты microSD до 1 ТБ. Диагональ дисплея этого гаджета составляет 6,6 дюйма, производитель использует панель OLED с отверстием для селфи-камеры по центру, но данных про частоту обновления пока что нет. При этом Galaxy A55 сохраняет ёмкость батареи в 5000 мАч и он будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 14.