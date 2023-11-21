Samsung Galaxy A55 засветился в базе 3C

В базе данных китайского сертификационного ведомства 3C обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A55, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Устройство с техническим обозначением SM-A5560 оснащается поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, однако в комплекте поставки адаптера питания не будет. Ранее сообщалось, что Galaxy A55 станет первым смартфоном на рынке, который получит фирменную однокристальную систему Exynos 1480.

Напомним, что еще актуальный Galaxy A54 5G характеризуется фирменным чипсетом Exynos 1380, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт зарядки, защитой от воды (IP67) и подэкранным сканером отпечатков пальцев.
iPhone 15 Pro подорожает на 200 долларов и будет стоить от 1…
Компания Apple анонсирует новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro на следующей неделе во вторник на меропр…
Смартфон Blackview Shark 8 получит 2,4K-экран …
Компания Blackview пополнила ассортимент смартфонов моделью Shark 8, первая распродажа которой запланиров…
OnePlus 12 получит 24 ГБ оперативной памяти …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о прототипе смартфона OnePlus 12, ко…
Samsung Galaxy Z Flip5 вышел в жёлтой расцветке …
Компания Samsung объявила о выпуске складного смартфона Galaxy Z Flip5 в новой версии, которая получила ж…
Xiaomi 14 Pro получит 120-Гц 2K-экран…
В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которого ожидаетс…
Samsung внедрит ИИ-технологии в смартфоны Galaxy S24…
По информации инсайдеров, смартфоны серии Galaxy S24 будут выпущены в январе следующего года. Эти данные …
Apple представит iOS 18 с ИИ на борту в конце 2024 года…
Недавно появилась информация о том, что компания Apple активно инвестирует в свои собственные технологии …
Как повысить качество сна с помощью умных часов Huawei…
Трудно переоценить заметную роль, которую сон играет в поддержании нашего физического здоровья и благопол…
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкойОбзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor