Samsung Galaxy A55 засветился в базе 3C

В базе данных китайского сертификационного ведомства 3C обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A55, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Устройство с техническим обозначением SM-A5560 оснащается поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, однако в комплекте поставки адаптера питания не будет. Ранее сообщалось, что Galaxy A55 станет первым смартфоном на рынке, который получит фирменную однокристальную систему Exynos 1480.

Напомним, что еще актуальный Galaxy A54 5G характеризуется фирменным чипсетом Exynos 1380, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (OIS), 12 Мп и 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт зарядки, защитой от воды (IP67) и подэкранным сканером отпечатков пальцев.