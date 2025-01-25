Samsung Galaxy A56 5G готов к выходу

В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56 5G, который еще не был представлен официально. Характеристики устройства не приводятся, но само появление в базе ведомства намекает на скорый релиз. Ранее Galaxy A56 5G фигурировал в базах данных TENAA, 3C, TUV Rheinland, MIIT, EMVCo, BIS и популярного Geekbench. Последний подтвердил использование фирменной однокристальной системы Exynos 1580 с максимальной частотой 2,9 ГГц и графикой Samsung Xclipse 540. Смартфону также приписывают наличие тройной основной камеры, аккумулятора ёмкостью 4905 мАч, поддержки сотовых сетей 5G и AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.