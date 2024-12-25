Samsung Galaxy A56 5G засветился в базе регулятора

В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A56 5G, который еще не был представлен официально. Сертификатор не раскрыл параметры устройства, но появление в его базе говорит о скором релизе смартфона. Ранее Galaxy A56 5G протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 1341 и 3836 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. По предварительным данным, смартфон получит 4-нанометровую фирменную платформу Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти, предустановленную фирменную прошивку One UI 7.0 на основе операционной системы Android 15 и поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки.

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