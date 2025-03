Samsung Galaxy A56 получил море ИИ-функций

Компания Samsung заметно расширяет использование искусственного интеллекта в своих бюджетных смартфонах — новые Galaxy A56, A36 и A26 получили функцию awesome intelligence, которая добавляет ИИ-инструменты для редактирования изображений, ранее доступные только на флагманах серии Galaxy S25. Одна из ключевых функций — Best Face, позволяющая заменять выражения лиц до пяти человек в динамическом фото, если кто-то, например, моргнул или отвёл взгляд. Это аналог Best Take от Google Pixel, впервые представленный в Galaxy S25 в январе. Также улучшен инструмент удаления объектов, добавлены новые фильтры для фотографий и реализована поддержка Circle to Search от Google — функции, позволяющей искать текст и изображения, просто обведя их на экране.

Кроме того, устройства будут получать обновления Android и безопасности в течение шести лет — дольше, чем предыдущие поколения. Помимо ИИ-функций, компания внесла небольшие изменения в дизайн. Теперь все три модели оснащены 6,7-дюймовым Full HD+ дисплеем с частотой обновления до 120 Гц (вместо 6,6 дюйма у A55 и A35 и 6,5 дюйма у A25). Кроме того, A56 получил новый чип Exynos 1580, тогда как A36 оснащён прошлогодним Snapdragon 6 Gen 3. Все три устройства имеют аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, но только A56 и A36 поддерживают 45-ваттную зарядку и получили увеличенную испарительную камеру для улучшенной теплоотдачи. Galaxy A56 станет самым дорогим в линейке — он стоит 499 долларов. Остальные модели будут доступнее.