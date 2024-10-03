Samsung Galaxy A56 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A56, выход которого ожидается в начале следующего года. Устройство с кодовым обозначением SM-A566B основано на восьмиядерной платформе с тактовой частотой до 2,91 ГГц. Предполагается, что это еще не представленная официально однокристальная система Samsung Exynos 1580 графическим ускорителем AMD Xclipse 540. Бенчмарк также подтвердил наличие операционной системы Android 15 и 8 ГБ оперативной памяти. Аппарат набрал 1341 и 3836 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy A55 5G оснащается фирменным восьмиядерным процессором Exynos 1480.