Samsung Galaxy A56 выпустили в России

Российский ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» выпустил в продажу смартфон Galaxy A56, который стоит 45 и 49 тысяч рублей за версии с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой Exynos 1580 с максимальной частотой 2,9 ГГц и графическим адаптером AMD Xclipse 540, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением12 Мп, операционной системой Android 15 с интерфейсом One UI 7 с шестью запланированными обновлениями ОС, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защитой от пыли и воды (IP67), стереодинамиками, а также корпусом толщиной 7,4 мм и массой 198 г.