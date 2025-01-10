Samsung Galaxy A56 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружилось упоминание смартфона Samsung Galaxy A56, который еще не был представлен официально. Также ведомство рассекретило дизайн устройства. Судя по фото, аппарат оснастят вертикальной ориентированной тройной тыльной камерой и плоской боковой рамкой. Что до технических характеристик, регулятор подтвердил использование батареи ёмкостью 4905 мАч, адаптера беспроводной связи Bluetooth и поддержки сетей 2G/3G/4G/5G. Ранее сообщалось о фирменной однокристальной системе Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графическим адаптером Samsung Xclipse 540 и AMOLED-экране с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц.

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