Samsung Galaxy A6+ получил обновление до Android 10 с One UI 2.0

Разработчики Samsung выпустили обновление до операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 ещё для одного бюдженого смартфона.

Обновление на этот раз получил смартфон Samsung Galaxy A6+ 2018 года выпуска. Обновление вышла с номером сборки A605FNXXU5CTC8 и весит 3.24 ГБ.

Разработчики в обновление добавили мартовский патч безопасности, фурменную оболочку One UI 2.0 с множеством изменений. А именно обновленный интерфейс, глобальную темную тему, новые жесты для управления смартфоном и так далее. Обновление пока что получают владельцы смартфонов с индексом SM-A605FN, а для остальных пользователей выйдет чуть позже.