Samsung Galaxy A7 (2017) начал получать Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала обновление смартфона Samsung Galaxy A7 (2017) до Android 8.0 Oreo. По крайней мере, об этом сообщают пользователи из Вьетнама. Прошивка весит 1,3 ГБ и распространяется «по воздуху». Помимо нововведений Oreo, она включает в себя патч безопасности Android. Напомним, что на этой неделе Android 8.0 Oreo начали получать модели Samsung Galaxy A3 (2017) и A5 (2017). Таким образом, скоро все представители серии Galaxy A 2017 года будут работать под управлением самой свежей версии операционной системы Android.