Samsung Galaxy A70e получит тройную камеру

2020-02-20, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy A70e; [65]
Компания готовит очередную новинку, и это смартфон под названием Samsung Galaxy A70e.

В просторах интернета и социальных сетей, появились качественные рендеры устройства.

Cудя по рендеру, смартфон получит дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальца на задней панели корпуса.

Также новинку оснастят портом для зарядки microUSB и 3.5 мм разъемом для наушников. Больше к сожалению информации о новинке нет.

Когда выйдет смартфон и сколько будет стоить, пока что неизвестно.


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