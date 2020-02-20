Samsung Galaxy A70e получит тройную камеру

Компания готовит очередную новинку, и это смартфон под названием Samsung Galaxy A70e.

В просторах интернета и социальных сетей, появились качественные рендеры устройства.

Cудя по рендеру, смартфон получит дисплей с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальца на задней панели корпуса.

Также новинку оснастят портом для зарядки microUSB и 3.5 мм разъемом для наушников. Больше к сожалению информации о новинке нет.

Когда выйдет смартфон и сколько будет стоить, пока что неизвестно.