Samsung Galaxy A70s готовят к релизу

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A70s, который, вероятно, является просто улучшенной версией оригинального устройства. Ранее компания Samsung уже демонстрировала нам достаточно неплохие смартфоны серии А, которые потом получили более продвинутую версию с индексом s в названии. У них была более продвинутая система камер, больше возможностей для создания действительно качественных снимков. Теперь вот в сети появилась сертификация Samsung Galaxy A70s, которая говорит нам о достаточно скором релизе улучшенной версии и так крутого смартфона. Осталось только подождать, пока устройство появится в продаже и тогда уже сравним продукт в плане стоимости с прямыми конкурентами. Это очень удобно.