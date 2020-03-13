Samsung Galaxy A70s и Galaxy A6(2018) начали получать обновление Android 10 с One UI 2.0

Sammobile сообщает, что обновление One UI 2.0 для Galaxy A70s с версией прошивки A707FDDU2BTC2 теперь доступно пользователям в Индии. Обновление оценивается в 2025,96 МБ и включает в себя все новые функции, представленные в Android 10. Ожидается, что Samsung выпустит обновление на других рынках в ближайшие недели, но на данный момент компания не выпустила официальную информацию об этом.

Отдельный отчет от PiunikaWeb показывает, что компания также выпускает обновление One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy A6, которое было выпущено еще в 2018 году. В настоящее время обновление доступно только для пользователей Galaxy A6 во Франции, и ожидается, что компания выпустить его в других регионах в ближайшие недели. В обновлении, которое включает номер сборки CTB9, представлены все новые функции, выпущенные в Android 10, а также исправления безопасности для Android на февраль 2020 года.

Стоит отметить, что обновления для обоих вышеупомянутых устройств выпускаются партиями, поэтому придется подождать пару дней, прежде чем на устройстве появится уведомление об обновлении.