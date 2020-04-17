Samsung Galaxy A71 5G получил подэкранный дактилоскоп Goodix

Неделю назад компания Samsung представила смартфон Galaxy A71 5G, который появится в продаже только грядущим летом. Сегодня стало известно, что аппарат получил подэкранный дактилоскоп Goodix. Данный сенсор хорош тем, что может распознавать отпечатки пальцев в любой части дисплея. Ранее дактилоскопы Goodix использовались в смартфонах Huawei, Xiaomi, Realme и OnePlus, а теперь они появились и в продукции компании Samsung.

Напомним, что в оснащение Galaxy A71 5G вошла фирменная платформа Exynos 980, поддержка сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, квадрокамера с модулями на 64, 12, 5 и 5 Мп, а также фронтальная камера на 32 Мп.