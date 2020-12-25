Samsung Galaxy A72 4G получит SoC Snapdragon 720G

Недавно стало известно о том, что компания Samsung разрабатывает производительный смартфон Galaxy A72 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сегодня стало известно о существовании версии с поддержкой 4G/LTE. Если верить бенчмарку Geekbench, аппарат получит предустановленную операционную систему Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618 и модемом Snapdragon X15 LTE. Также устройству прочат 3,5-мм разъем для наушников, симметричный порт USB Type-C и корпус с габаритами 165:77,4:8,1 мм. Ориентировочная цена и дата презентации пока не сообщаются.

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