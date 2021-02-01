Samsung Galaxy A72 4G получит аккумулятор на 5000 мач

В базе данных бразильского регулятора ANATEL обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A72 4G, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Предыдущие слухи прочили смартфону предустановленную операционную систему Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618 и модемом Snapdragon X15 LTE, 3,5-мм разъем для наушников, симметричный порт USB Type-C и корпус с габаритами 165:77,4:8,1 мм.