Samsung Galaxy A72 4G получит аккумулятор на 5000 мач

В базе данных бразильского регулятора ANATEL обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A72 4G, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Предыдущие слухи прочили смартфону предустановленную операционную систему Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графикой Adreno 618 и модемом Snapdragon X15 LTE, 3,5-мм разъем для наушников, симметричный порт USB Type-C и корпус с габаритами 165:77,4:8,1 мм.
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