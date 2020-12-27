Samsung Galaxy A72 4G построен на платформе Qualcomm Snapdragon 720G

В списке Geekbench был замечен смартфон с номером модели SM-A725F, предполагается, что это Samsung Galaxy A72 4G. Согласно списку на Geekbench, устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и работать будет смартфон на платформе Qualcomm Snapdragon 720G. В одноядерном тесте Geekbench смартфон набрал 526 баллов и 1623 баллов в многоядерном.

Что касается других характеристик, основная камере на 64 МП с конфигурацией из четырех датчиков. Задняя панель выполнена из пластика с алюминиевой рамкой. Установлена операционная система Android 11. Samsung Galaxy A72 4G будет иметь 6,7 дюймовый дисплей, разъем для наушников и порт USB Type-C.