Samsung Galaxy A72 показали на рендере

В сеть утекли первые изображения смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Отметим квадрокамеру, что логично для устройства среднего уровня, 3,5-мм разъём для наушников и врезанную по центру фронтальную камеру. Напомним, что предыдущие слухи и вовсе приписывали смартфону пентакамеру с модулями разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, 8 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом, а также датчиками для замера глубины сцены и макро-съемки разрешением по 5 Мп. Также сообщалось о фронтальной камере на 32 Мп и оптической стабилизацией в главном модуле.