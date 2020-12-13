Samsung Galaxy A72 показали на рендере

В сеть утекли первые изображения смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Отметим квадрокамеру, что логично для устройства среднего уровня, 3,5-мм разъём для наушников и врезанную по центру фронтальную камеру. Напомним, что предыдущие слухи и вовсе приписывали смартфону пентакамеру с модулями разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, 8 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом, а также датчиками для замера глубины сцены и макро-съемки разрешением по 5 Мп. Также сообщалось о фронтальной камере на 32 Мп и оптической стабилизацией в главном модуле.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A72
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