Samsung Galaxy A72 получил крупное обновление

Компания Samsung начала распространение апдейта для смартфона Galaxy A72, который вышел в мае этого года. Обновление имеет номер A725FXXU1AUD2, а его размер составляет 1 ГБ. Апдейт включает апрельский патч безопасности Android, «новые функции» и «улучшение производительности» системы. Заметим, что аппарат поставляется с предустановленной прошивкой One UI 3.1 на базе ОС Android 11.

Напомним, что оценённый в 36 тысяч рублей за базовую версию смартфон оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 800 кд/м2 и подэкранным сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (телефото) и 5 Мп, защитой от воды в соответствии со степенью IP67 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.