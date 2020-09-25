Samsung Galaxy A72 получит пентакамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, выход которого ожидается в первой половине следующего года. Сообщается, что аппарат станет первой моделью корейского производителя с пентакамерой. Она состоит из главного модулями разрешением 64 Мп, сверхширокоугольного модуля на 12 Мп, 8 Мп модуля с 3-кратным оптическим зумом, а также датчиков для замера глубины сцены и макро-съемки разрешением по 5 Мп. Также заявлена оптическая стабилизация изображения и фронтальная камера на 32 Мп. По словам источника, более простой Samsung Galaxy A52 получит основную камеру с четырьмя модулями.