Samsung Galaxy A72 представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A72, которая внешне почти идентична с только что выпущенным Galaxy A52, но может похвастаться более продвинутыми характеристиками. Итак, новинка характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 800 кд/м2 и подэкранным сканером отпечатков пальцев, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 8 Мп (телефото) и 5 Мп, защитой от воды в соответствии со степенью IP67 и стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Версии с 6/128 и 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти оценены в 36 и 40 тысяч рублей соответственно.