Samsung Galaxy A72 засветился в Индии

Индийский регулятор Bureau of Indian Standards (BIS) одобрил выход смартфона Samsung Galaxy A72, который засветился в бенчмарке Geekbench. Это означает скорый официальный анонс устройства. Смартфон получит две версии: с поддержкой 4G и с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G), которые будут отличаться аппаратной платформой. Уже известно, что первая получит процессор Qualcomm Snapdragon 720G. Обеим моделям прочат предустановленную операционную систему Android 11, 8 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, а также тыльную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп (главный), 12 Мп (сверхширокоугольный), 5 Мп и 5 Мп.

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