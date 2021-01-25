Samsung Galaxy A72 засветился в России

На российском сайте компании Samsung обнаружились сведения о смартфоне Galaxy A72, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует с сервисным номером SM-A725F/DS, под которым он недавно засветился в базе данных бенчмарка GeekBench. По предварительным данным, смартфон получит поддержку быстрой зарядки мощность 25 Вт, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп, восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 720G, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, симметричный порт USB Type-C и 3,5-мм разъем, а также предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой Samsung One UI 3.1. Если верить немецкому ритейлеру Idealo, цена на Galaxy A72 стартует с 450 евро.