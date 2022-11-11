Samsung Galaxy A73 5G получил Android 13

При этом хотелось бы сказать, что хотя Samsung Galaxy A73 5G и получил One UI 5.0 на базе операционной системы Android 13, на деле ожидать кардинальных изменений в плане дизайна интерфейса в сравнении со смартфонами на Android 12 не стоит, так как в тринадцатой версии системы разработчики из компании Google сделали упор скорее на функции, безопасность и прочие бонусы, которые могут принести пользу пользователям. Здесь нет изменений в дизайне, потому что текущий язык дизайна Google является довольно свежим и было бы странно менять его прямо сейчас, особенно если пользователь переходит с более старых версий операционной системы — новая прошивка выглядит достаточно привлекательно и явно предоставляет все необходимые возможности.