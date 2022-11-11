Samsung Galaxy A73 5G получил Android 13

Буквально пару дней назад мы сообщали новость о том, что компания Samsung выпустила прошивку One UI 5.0 на смартфон Galaxy A33, а сегодня, как мы и предвещали, эта же прошивка вышла на топовом устройстве в линейке — речь про модель Samsung Galaxy A73 5G. Данный смартфон пользуется внушительной популярностью среди аудитории по всему миру по той причине, что производитель сделал гаджет среднего уровня практически флагманским по своему набору функций и возможностей. Соответственно, пользователь может приобрести достаточно доступное устройство (относительно флагманских гаджетов, которые, конечно, стоят заметно дороже) с поддержкой самой свежей версии операционной системы от компании Google. Это, конечно, очень крутая новость.

При этом хотелось бы сказать, что хотя Samsung Galaxy A73 5G и получил One UI 5.0 на базе операционной системы Android 13, на деле ожидать кардинальных изменений в плане дизайна интерфейса в сравнении со смартфонами на Android 12 не стоит, так как в тринадцатой версии системы разработчики из компании Google сделали упор скорее на функции, безопасность и прочие бонусы, которые могут принести пользу пользователям. Здесь нет изменений в дизайне, потому что текущий язык дизайна Google является довольно свежим и было бы странно менять его прямо сейчас, особенно если пользователь переходит с более старых версий операционной системы — новая прошивка выглядит достаточно привлекательно и явно предоставляет все необходимые возможности.