Samsung Galaxy A73 и Galaxy A33 получили стабильную версию One UI 5

Компания Samsung выпустила стабильное обновление Android 13 на базе One UI 5 для смартфонов Galaxy A73 и Galaxy A33. На данный момент, обновление получило распространение в некоторых регионах, в частности One UI 5 для Galaxy A73 5G доступно в Малайзии с версией прошивки A736BXXU2BVK2, в то время как обновление Android 13 для Galaxy A33 5G распространяется в Европе с версией прошивки A336BXXU4BVJG.

Новое обновление несет в себе все новые функции Android 13, а также эксклюзивные функции компании Samsung. One UI 5 содержит множество изменений и улучшений. Улучшена реализация Material You, добавлена поддержка сложенных виджетов, функции OCR, обновлен текстовый вызов Bixby, режим One UI и многое другое. Размер обновления составляет около 2 ГБ.