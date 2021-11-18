Samsung Galaxy A73 показали на рендерах

Профильное издание LetsGoDigital поделилось качественными изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A73. Итак, аппарат получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, врезанную селфи-камеру, пластиковый корпус, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, предустановленную ОС Android 12 с прошивкой One UI 4, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. А вот 3,5-мм разъема для наушников смартфон будет лишен.