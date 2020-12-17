Samsung Galaxy A75 5G появился на рендерах

Серия Galaxy A быстро стала одним из самых продаваемых телефонов Samsung. Более того, популярность серии выросла до такой степени, что некоторые из смартфонов, возможно, даже затмили флагманы компании Galaxy S. Частично это связано с более доступными ценами на смартфоны, которые обеспечивают практически то, что нужно большинству пользователей. Кажется, что 2021 год ничем не будет отличаться — Galaxy A72 5G на самом деле не сильно отличается от флагманов, но стоит заметно дешевле. Теперь в сети появились первые рендеры смартфона, на которых можно увидеть, что устройство от A71 отличается крайне слабо. С другой стороны, производитель явно делает ставку на узнаваемый дизайн и у него отлично получается — гаджеты линейки отлично выделяются на фоне конкурентов.