Samsung Galaxy A8 (2018) получит Android 8.0 раньше, чем ожидалось

Представленные в конце прошлого года смартфоны Samsung Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) получили новые сертификаты Wi-Fi. Внимание пользователей сайта Wi-Fi Alliance привлекло то, что устройства работают под управлением Android 8.0 Oreo. Вполне возможно, что это означает скорое начало обновления смартфонов до Android Oreo, хотя ранее в качестве ориентировочных сроков назывались июль и август.

Напомним, что Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) получили 5,6 и 6-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с разрешением 1080:2220 пикселей, защитой от пыли и влаги по стандарту IP68, фирменный процессор Exynos 7885, 32 или 64 ГБ флэш-памяти, аккумуляторы на 3000 и 3500 мАч с поддержкой быстрой зарядки, модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и NFC, а также операционную систему Android 7.1.1. Младшая версия доступна только с 4 ГБ оперативной памяти, а вот старшая имеет вариант с 6 ГБ ОЗУ.